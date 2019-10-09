Евгений Кузнецов — о своем голе: «Раз в год и палка стреляет»
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что рад заброшенной шайбе. Он впервые сегодня сыграл в этом сезоне, так как пропутил три игры из-за дисквалификации.
— Чувствовали себя готовым к игре?
— Первые матчи немного скомканными получаются. Все стараются играть попроще. Обидно дома проигрывать две встречи подряд в овертайме. Наверное, овертайм все-таки должен быть нашей сильной стороной.
— Вы забили гол с первого броска...
— Ну, раз в год и палка стреляет... В принципе, у всех был такой же перерыв, как и у меня: три игры — не такая уж большая разница. Конечно, было приятно сразу забить, гора с плеч спала. Но лучше бы я не забил, а мы выиграли бы. Все улыбались бы, и были бы важные два очка. (Дмитрий Злодорев)
НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика