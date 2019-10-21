Евгений Кузнецов о современном хоккее: «Беги, беги, а куда беги? Как курица без головы»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов раскритиковал веяния современного хоккея.

— Вас, как партнера Александра Овечкина, традиционно спрашивают в начале каждого сезона, сколько голов он забьет. На сколько поставите сейчас?

— Ой, я не хочу гадать в этом году. Мы между собой разговариваем на эту тему, но только между собой. Могу только одно сказать: сейчас говорят, если человек забивает 45 голов, то считают, что это уже будет плохо. Извините, тут 20 в НХЛ тяжело забить, а люди обсуждают 50-60. Это такие цифры, для меня уж точно нереальные. Пока я еще сам играю в хоккей, тяжело понять, как это вообще возможно.

— А у вас самого есть какая-то бомбардирская цель на сезон? В нынешней НХЛ стало реально набрать 100 очков для большего числа хоккеистов, чем раньше.

— Мне играть чуть-чуть побольше хочется в хоккей. Не просто швырять шайбу, приходить ради зарплаты. А хоккей поворачивается к тому, что как на работу приходим, выбросили, забросили... Не говорю, что мы так играем, но все идет к тому, что «беги, беги», а куда беги? Как курица без головы. Такой хоккей сейчас. Надо как-то приспосабливаться и из этого создавать моменты, стараться, играть на партнера, уважать его не только в жизни, но и на льду. Кажется, вся красота игры куда-то исчезает. (Виктория Булахова)

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