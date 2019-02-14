Евгений Кузнецов – о праздновании "птица": "Дочка теперь обижается, когда я этого не делаю!"

Обладатель и лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов​ в эксклюзивном интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру признался, что его четырехлетняя дочь Есения обижается на папу, когда он не празднует забитую шайбу в стиле птицы.

– Знаю, ваша дочка обожает, когда вы свою знаменитую птичку после голов показываете.

– Да. Так она теперь обижается, когда я этого не делаю! Вообще-то я нечасто голы забиваю, но вот сделал дубль с "Лос-Анджелесом" – и не показал. Прихожу домой в 11 вечера, предъявляет: "Почему не показал?!" Тяжело ребенку объяснить, что, когда забиваешь, эмоции контролировать невозможно, и это получается или не получается само собой, – ответил Кузнецов. (Игорь Рабинер)

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