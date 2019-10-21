Евгений Кузнецов о Гусеве: «Талантище какой»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о форварде «Нью-Джерси» Никите Гусеве.

— Вы играли с Никитой Гусевым на чемпионате мира, где он разрывал всех с Никитой Кучеровым...

— Это были еще такие времена, когда пиво нам не продавали ...

— А сейчас в НХЛ его ставят в четвертое звено и дают играть всего восемь минут.

— Тяжелое время для него, да, но самое важное, что он забивает и не опускает голову. Удалось немного посмотреть их игру. Интересно — «Нью-Джерси» же много обменов сделали в межсезонье. Думаю, Никите нужно какое-то время, чтобы понять, привыкнуть, ведь КХЛ и НХЛ — это разные виды спорта. Выглядит по сути одинаково: десять болванчиков за одной маленькой штукой бегают, но все же это разные виды спорта. Не могу сказать, что что-то лучше или хуже, но просто отличается хоккей.

— У него все еще впереди?

— У Гуся-то? Обязательно, конечно! У него талантище какой. Говорю же, главное, что у тебя в голове. Надеюсь, что у него есть, с кем посидеть прийти после игры, пообщаться, именно по-русски, на любые темы, не только на хоккейные, лишний раз пивка попить безалкогольного, чтобы он эмоции выплескивал все, а не в себе держал. Тогда все хорошо будет. Первое время ведь тяжело, тем более он не молодой парень уже. Играя по 20 минут там, а, приехав сюда, получать мало времени, очень тяжело. (Виктория Булахова)

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