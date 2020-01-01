Евгений Кузнецов: «Несколько ошибок стоили «Вашингтону» результата»
13:09
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Айлендерс» (3:4) посетовал на ошибки свои команды. 27-летний россиянин в этой встрече сделал дубль и исполнил фирменную птичку.
— Обе команды показали хороший хоккей, но несколько ошибок стоили нам результата, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Кузнецова. — У нас был целый третий период, чтобы забить, но ничего не вышло. Неприятно проигрывать такие матчи, особенно конкуренту по дивизиону. Надо извлечь из этой игры уроки.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...