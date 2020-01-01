Евгений Кузнецов: «Несколько ошибок стоили «Вашингтону» результата»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Айлендерс» (3:4) посетовал на ошибки свои команды. 27-летний россиянин в этой встрече сделал дубль и исполнил фирменную птичку.

— Обе команды показали хороший хоккей, но несколько ошибок стоили нам результата, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Кузнецова. — У нас был целый третий период, чтобы забить, но ничего не вышло. Неприятно проигрывать такие матчи, особенно конкуренту по дивизиону. Надо извлечь из этой игры уроки.