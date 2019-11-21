НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Евгений Кузнецов: «Непросто, когда ты дважды попадаешь в стойку, а соперник забивает два гола»

10:08
Теги:

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что его команде не хватило везения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:4). Дубль в составе победителей сделал российский нападающий Артемий Панарин.

— Сложно, когда у тебя есть шансы, ты попадаешь в перекладину, потом еще раз, а потом соперник забивает два гола в большинстве, — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. — Когда мы владели шайбой в их зоне, то у нас были хорошие моменты. Однако, правда непросто, когда ты пару раз попадаешь в стойку ворот, а они забивают два гола.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-and-panarin-among-top-russian-performers-november-20/c-311577354

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир