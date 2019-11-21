Евгений Кузнецов: «Непросто, когда ты дважды попадаешь в стойку, а соперник забивает два гола»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что его команде не хватило везения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:4). Дубль в составе победителей сделал российский нападающий Артемий Панарин.

— Сложно, когда у тебя есть шансы, ты попадаешь в перекладину, потом еще раз, а потом соперник забивает два гола в большинстве, — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. — Когда мы владели шайбой в их зоне, то у нас были хорошие моменты. Однако, правда непросто, когда ты пару раз попадаешь в стойку ворот, а они забивают два гола.

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