Евгений Кузнецов: "Не всегда хочется с утра приходить и работать на тренировке, а вот играть хочется всегда"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что в команде должна быть конкуренция. По его словам, здоровое соперничество способствует развитию.

– Тот же Николишин, когда я спросил его, в чем больше всего сказывается влияние Овечкина на Кузнецова, ответил неожиданно: "В соперничестве. Что один, что другой настолько амбициозны, что конкурируют и тянут друг друга вверх". Так и есть?

– Считаю, что для коллектива только лучше, когда внутри существует такое доброе, позитивное соперничество. Когда в нем много людей, которые каждый день хотят становиться сильнее. Знаете, бывают игроки, которые бубнят: "Да чего нам тренироваться, мы в поряде". Или завистники, глупые люди, которые начинают: "Слышь, ты куда бежишь? Успокойся!" Такие везде есть.

А другой видит, что у тебя получается, и говорит: "Молодец!" Этот же человек на тренировке начинает зажигаться – и ты тянешься за ним. Потом случается момент, когда он физически подсядет – и уже ты оказываешься выше. Потому что тянулся за ним и в нужный момент оказался готов. Вот такое соперничество – о котором, как я понимаю, и говорит Николишин – только делает любую команду лучше!

Знаете, не всегда хочется с утра приходить и работать на тренировке. В хоккей-то хочется играть всегда – хоть ночью разбуди, оденусь и пойду. А вот тренироваться, бегать без шайбы – не всегда. Но когда в коллективе есть условные пять-шесть человек, которые всегда пашут – это здорово помогает команде.

Тот же Бигл у нас бегал как мотор. И ты просто не замечаешь, как за счет работы с такими людьми становишься лучше. Потом он физически чуть сдает, ты его обгоняешь – и уже он за тобой тянется. А ты на примере таких людей понимаешь, что должен не только свои сильные стороны совершенствовать, но и слабые подтягивать. У кого-то в команде ведь эта же сторона – сильная. Надо это видеть и стремиться за этими людьми. Стремишься – и не замечаешь, как твоя слабая сторона перестает таковой быть. (Игорь Рабинер)

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