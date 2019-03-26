Евгений Кузнецов: "Называть меня придурком по телевидению не делает Дону Черри чести"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал заявления канадского эксперта Дона Черри. Он возмутился фирменным празднованием гола Кузнецовым и назвал его придурком. Ранее Черри неоднократно критиковал хоккеистов за слишком эмоциональные празднования заброшенных шайб. Среди прочих "доставалось" и капитану "Вашингтона" Александру Овечкину.

- Он любит поговорить, но меня это не волнует. Если хочешь мне что-то сказать, можешь позвонить мне, встретиться со мной. А называть меня придурком по телевидению не делает ему чести. Но что бы он ни говорил, меня родители научили не грубить человеку, который намного старше меня", - сказал Кузнецов в интервью журналистам.

Также хоккеист прокомментировал оговорку президента США Дональда Трампа. На встрече в Белом доме с игроками "Кэпиталз" Трамп назвал россиянина "Кузнецнов".

- Ничего страшного в этом нет, не так-то просто произносить фамилию, которую никогда не слышал. Он очень приятный и дружелюбный человек, умеет пошутить. Для меня это отличный опыт, - добавил хоккеист.