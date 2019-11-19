Евгений Кузнецов наконец-то высказался о своей дисквалификации за кокаин

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался по поводу своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

— Четыре года дисквалификации от ИИХФ — это много?

— Ну, мне 27. В принципе, нормально (смеется). Не мне судить, есть правила. Как я уже сказал, давно забыл все, что было до этого. Стараюсь думать только о хорошем, о будущем. Если постоянно вспоминать былые заслуги или ошибки, можно застрять в прошлом.

— Вы не пытались сократить срок дисквалификации?

— Нет. Я просто делал то, что мне говорили.

— На днях ВАДА приняла новый кодекс, который значительно снижает наказание за кокаин — но только с 2021 года.

— Можно было пошутить на эту тему, но не знаю, поймут ли люди меня правильно. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Евгения Кузнецова — здесь