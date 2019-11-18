Евгений Кузнецов: «Надеюсь, у Дона Черри все будет хорошо»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал увольнение Дона Черри с канала Sportsnet. Ранее 85-летний канадский специалист критиковал россиянина за манеру праздновать голы.

— Насколько я понял, он сказал какую-то неприятную фразу. Не мне его судить, — сказал Кузнецова. — Насколько знаю, люди его любили. Кто-то не любил. Но ради этого и сидят на телевидении — чтоб про них говорили. Надеюсь, у него будет все хорошо.

— Если его уволили за высказывание, где же тогда свобода слова, о которой так пекутся в Северной Америке?

— Не знаю. Я стараюсь держаться подальше от негатива как в мою сторону, так и в сторону других. Над положительными, смешными вещами очень люблю поржать. Но не когда у людей происходит какая-то беда.(Алена Гребенькова)

Евгений Кузнецов: «Думаешь, Овечкин — просто друг. Смотришь на статистику — «Я что, с Иисусом играю?»