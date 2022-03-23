Кузнецов — лучший среди россиян по продолжительности результативной серии в этом сезоне НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:5) забросил 22-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 10 встреч.
В сезоне-2021/22 только девяти хоккеистам удалось набирать очки в 11 и более встречах подряд. Рекорд — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру сезона «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».
По продолжительности действующей серии Кузнецов уступает только защитнику «Нэшвилла» Роману Йоси, который в 11 встречах набил 25 очков.
Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22
|
Игрок
|
Команда
|
Месяц
|
И
|
О (Г+П)
|
Коннор Макдэвид
|
Эдмонтон
|
Октябрь-ноябрь
|
17
|
32 (12+20)
|
Трой Терри
|
Анахайм
|
Октябрь-ноябрь
|
16
|
22 (12+10)
|
Джей Ти Миллер
|
Ванкувер
|
Февраль-март
|
13
|
27 (8+19)
|
Натан Маккиннон
|
Колорадо
|
Декабрь-январь
|
13
|
24 (4+20)
|
Кайл Макар
|
Колорадо
|
Февраль-март
|
13
|
21 (3+18)
|
Джейк Гюнцель
|
Питтсбург
|
Ноябрь-декабрь
|
13
|
19 (12+7)
|
Кевин Фиала
|
Миннесота
|
Декабрь-февраль
|
12
|
16 (9+7)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
Март*
|
11
|
25 (4+25)
|
Патрик Лайне
|
Коламбус
|
Январь-февраль
|
11
|
21 (13+8)
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
Март*
|
10**
|
13 (7+6)
* Серия продолжается.
** Помимо Кузнецова 10-матчевые серии были у 10 игроков.
Кузнецов пока далек от лучших результатов в истории команды.
Для того, чтобы пробиться в десятку челябинцу нужно набрать очки трех встречах, чтобы повторить российский рекорд Александра Овечкина — в четырех, чтобы превзойти цифры Майка Гартнера из 1980-х — в восьми.
Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона»
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1984/85
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
17
|
28 (12+16)
|
1980/81
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
17
|
24 (17+7)
|
2003/04
|
Роберт Ланг
|
Чехия
|
16
|
25 (11+14)
|
1988/89
|
Джефф Куртнолл
|
Канада
|
15
|
23 (12+11)
|
2018/19
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
14
|
23 (17+6)
|
2003/04
|
Роберт Ланг
|
Чехия
|
13
|
16 (6+10)
|
2006/07
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
13
|
20 (8+12)
|
1990/91
|
Майк Ридли
|
Канада
|
13
|
18 (6+12)
|
1980/81
|
Деннис Марук
|
Канада
|
12
|
21 (8+13)
|
1987/88
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
12
|
20 (11+9)
|
2003/04
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
12
|
20 (6+14)
|
1985/86
|
Бенгт-Оке Густафссон
|
Швеция
|
12
|
16 (2+14)
Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,02 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад.
Сейчас от повторения личных максимумов его отделяют 20 очков, 5 голов и 15 передач.
Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ
|
Сезон
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
2013/14
|
17
|
3
|
6
|
9
|
0,53
|
2014/15
|
80
|
11
|
26
|
37
|
0,46
|
2015/16
|
82
|
20
|
57
|
77
|
0,94
|
2016/17
|
82
|
19
|
40
|
59
|
0,72
|
2017/18
|
79
|
27
|
56
|
83
|
1,05
|
2018/19
|
76
|
21
|
51
|
72
|
0,95
|
2019/20
|
63
|
19
|
33
|
52
|
0,83
|
2020/21
|
41
|
9
|
20
|
29
|
0,71
|
2021/22
|
62
|
22
|
41
|
63
|
1,02
|
Итого
|
582
|
151
|
330
|
481
|
0,83
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|42
|21
|90
|2
|Питтсбург
|64
|39
|25
|87
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|61
|27
|34
|63
|7
|Нью-Джерси
|63
|23
|40
|51
|8
|Филадельфия
|63
|20
|43
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|62
|39
|23
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
|Детройт
|63
|26
|37
|59
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|63
|22
|41
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
|6
|Виннипег
|64
|30
|34
|70
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
|
Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|4 : 0
|23.03
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|6 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09