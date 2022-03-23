Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:5) забросил 22-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 10 встреч.

В сезоне-2021/22 только девяти хоккеистам удалось набирать очки в 11 и более встречах подряд. Рекорд — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру сезона «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».

По продолжительности действующей серии Кузнецов уступает только защитнику «Нэшвилла» Роману Йоси, который в 11 встречах набил 25 очков.

Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22

Игрок Команда Месяц И О (Г+П) Коннор Макдэвид Эдмонтон Октябрь-ноябрь 17 32 (12+20) Трой Терри Анахайм Октябрь-ноябрь 16 22 (12+10) Джей Ти Миллер Ванкувер Февраль-март 13 27 (8+19) Натан Маккиннон Колорадо Декабрь-январь 13 24 (4+20) Кайл Макар Колорадо Февраль-март 13 21 (3+18) Джейк Гюнцель Питтсбург Ноябрь-декабрь 13 19 (12+7) Кевин Фиала Миннесота Декабрь-февраль 12 16 (9+7) Роман Йоси Нэшвилл Март* 11 25 (4+25) Патрик Лайне Коламбус Январь-февраль 11 21 (13+8) Евгений Кузнецов Вашингтон Март* 10** 13 (7+6)

* Серия продолжается.

** Помимо Кузнецова 10-матчевые серии были у 10 игроков.

Кузнецов пока далек от лучших результатов в истории команды.

Для того, чтобы пробиться в десятку челябинцу нужно набрать очки трех встречах, чтобы повторить российский рекорд Александра Овечкина — в четырех, чтобы превзойти цифры Майка Гартнера из 1980-х — в восьми.

Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона»

Сезон Игрок Страна И О (Г+П) 1984/85 Майк Гартнер Канада 17 28 (12+16) 1980/81 Майк Гартнер Канада 17 24 (17+7) 2003/04 Роберт Ланг Чехия 16 25 (11+14) 1988/89 Джефф Куртнолл Канада 15 23 (12+11) 2018/19 Александр Овечкин Россия 14 23 (17+6) 2003/04 Роберт Ланг Чехия 13 16 (6+10) 2006/07 Александр Овечкин Россия 13 20 (8+12) 1990/91 Майк Ридли Канада 13 18 (6+12) 1980/81 Деннис Марук Канада 12 21 (8+13) 1987/88 Майк Гартнер Канада 12 20 (11+9) 2003/04 Яромир Ягр Чехия 12 20 (6+14) 1985/86 Бенгт-Оке Густафссон Швеция 12 16 (2+14)

Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,02 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад.

Сейчас от повторения личных максимумов его отделяют 20 очков, 5 голов и 15 передач.

Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ