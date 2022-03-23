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Сегодня, 16:50

Кузнецов — лучший среди россиян по продолжительности результативной серии в этом сезоне НХЛ

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал очки в 10 матчах НХЛ подряд
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:5) забросил 22-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 10 встреч.

В сезоне-2021/22 только девяти хоккеистам удалось набирать очки в 11 и более встречах подряд. Рекорд — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру сезона «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».

По продолжительности действующей серии Кузнецов уступает только защитнику «Нэшвилла» Роману Йоси, который в 11 встречах набил 25 очков.

Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22

Игрок

Команда

Месяц

И

О (Г+П)

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

Октябрь-ноябрь

17

32 (12+20)

Трой Терри

Анахайм

Октябрь-ноябрь

16

22 (12+10)

Джей Ти Миллер

Ванкувер

Февраль-март

13

27 (8+19)

Натан Маккиннон

Колорадо

Декабрь-январь

13

24 (4+20)

Кайл Макар

Колорадо

Февраль-март

13

21 (3+18)

Джейк Гюнцель

Питтсбург

Ноябрь-декабрь

13

19 (12+7)

Кевин Фиала

Миннесота

Декабрь-февраль

12

16 (9+7)

Роман Йоси

Нэшвилл

Март*

11

25 (4+25)

Патрик Лайне

Коламбус

Январь-февраль

11

21 (13+8)

Евгений Кузнецов

Вашингтон

Март*

10**

13 (7+6)

* Серия продолжается.
** Помимо Кузнецова 10-матчевые серии были у 10 игроков.

Кузнецов пока далек от лучших результатов в истории команды.

Для того, чтобы пробиться в десятку челябинцу нужно набрать очки трех встречах, чтобы повторить российский рекорд Александра Овечкина — в четырех, чтобы превзойти цифры Майка Гартнера из 1980-х — в восьми.

Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона»

Сезон

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1984/85

Майк Гартнер

Канада

17

28 (12+16)

1980/81

Майк Гартнер

Канада

17

24 (17+7)

2003/04

Роберт Ланг

Чехия

16

25 (11+14)

1988/89

Джефф Куртнолл

Канада

15

23 (12+11)

2018/19

Александр Овечкин

Россия

14

23 (17+6)

2003/04

Роберт Ланг

Чехия

13

16 (6+10)

2006/07

Александр Овечкин

Россия

13

20 (8+12)

1990/91

Майк Ридли

Канада

13

18 (6+12)

1980/81

Деннис Марук

Канада

12

21 (8+13)

1987/88

Майк Гартнер

Канада

12

20 (11+9)

2003/04

Яромир Ягр

Чехия

12

20 (6+14)

1985/86

Бенгт-Оке Густафссон

Швеция

12

16 (2+14)

Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,02 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад.

Сейчас от повторения личных максимумов его отделяют 20 очков, 5 голов и 15 передач.

Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ

Сезон

И

Г

П

О

Ср.

2013/14

17

3

6

9

0,53

2014/15

80

11

26

37

0,46

2015/16

82

20

57

77

0,94

2016/17

82

19

40

59

0,72

2017/18

79

27

56

83

1,05

2018/19

76

21

51

72

0,95

2019/20

63

19

33

52

0,83

2020/21

41

9

20

29

0,71

2021/22

62

22

41

63

1,02

Итого

582

151

330

481

0,83

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 42 21 90
2 Питтсбург 64 39 25 87
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 61 27 34 63
7 Нью-Джерси 63 23 40 51
8 Филадельфия 63 20 43 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 62 39 23 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 63 26 37 59
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 63 22 41 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 62 35 27 73
6 Виннипег 64 30 34 70
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 64 35 29 75
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 63 28 35 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
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23.03 02:00
Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
23.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 3 : 2
23.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
7 : 4
23.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 1
23.03 02:30
Детройт – Филадельфия
 6 : 3
23.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 3 : 0
23.03 03:00
Виннипег – Вегас
 4 : 0
23.03 03:30
Даллас – Эдмонтон
 5 : 3
23.03 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 4
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 2 : 4
23.03 05:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 6 : 1
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 88
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 43 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.09
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