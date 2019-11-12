Евгений Кузнецов: «Мы не можем быть идеальными каждый матч»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после поражения от «Аризоны» (3:4Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что остался доволен камбэком своей команды в третьем периоде. Россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча.

— Сейчас идеальное время для самосовершенствования, — цитирует Washington Post Кузнецова. — Мы не можем быть идеальными каждый матч, поэтому иногда приходится проходить через такие игры. Но мне понравилось, как мы заиграли в третьем периоде.