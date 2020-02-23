Евгений Кузнецов: «Мы гордимся Овечкиным»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что испытывает гордость за своего партнера по команде Александра Овечкина. Россиянин забросил 700-ю шайбу в НХЛ в игре с «Нью-Джерси» (2:3).

— Мы гордимся им, — цитирует Кузнецова официальный сайт лиги. — Как я всегда говорю, я вижу его каждый день, но вы не отдаете себе отчет, с кем вы играете в одной команде. У этого парня есть шанс стать номером один за всю историю. Как я уже говорил, мы даже не понимаем, с кем играем.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — счет стал 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.