Евгений Кузнецов: «Мой сын будет журналистом. Мне нужны друзья среди них»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии после истории с дисквалификацией и о возможной профессии своего сына Федора. Летом 27-летний россиянин был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В субботу НХЛ отстранила его на три игры.

— Я хочу двигаться дальше, и единственное, что я могу делать лучше всего — это играть в хоккей, — приводит Washington Post слова Кузнецова. — Я чувствую себя плохо, когда понимаю, какие новости относительно меня приходится читать моим друзьям, товарищам по команде, «Вашингтону», фанатам. Но всем, кто поддерживает меня, я отплачу взамен еще большим.

Также Кузнецов сказал, что прошедшим летом не заходил в соцсети и проводил много времени со своими детьми. Недавно у него родился мальчик, которого назвали Федором.

— Он будет журналистом. Мне нужны друзья среди них, — сказал Кузнецов.