Евгений Кузнецов: "Могу только Самсонову пожелать терпения и выдержки"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "Известиям" высказался об адаптации в НХЛ молодых российских хоккеистов. По его словам, шансы проявить себя могут быть у всех.

– Перед этим сезоном в систему "Вашингтона" из КХЛ перешел вратарь Илья Самсонов, который сейчас играет в фарм-клубе "Кэпиталз" – "Херши Беарс". Каковы его шансы в ближайшее время подняться из АХЛ в НХЛ?

– Шансы есть всегда. Мне тяжело судить о вратарях. Но я часто наблюдал за разными голкиперами, и у меня сформировалось мнение, что им лучше немного поиграть в фарм-клубе. Не надо даже далеко ходить – посмотрите на нашего Брэйдена Холтби. Он первые годы провел именно в "Херши". Видимо, так у вратарей устроено – легче в НХЛ перейти через фарм-клуб. Когда тебе в АХЛ постоянно доверяют и дают играть, становится легче адаптироваться к новой системе. Поэтому могу только пожелать Илье терпения и выдержки. Если Самсонов продолжит играть так же здорово, как сейчас, то, думаю, он добьется своего шанса в главной команде "Вашингтона".

– Виталий Кравцов считается главной молодой звездой "Трактора" со времен вашего отъезда из клуба. Ему стоит уже сейчас отправляться в "Рейнджерс"?

– Помню, когда сам собирался ехать в НХЛ, столько советчиков было – теряешься и не знаешь, как реагировать на все это. Так что не хочу давать Кравцову никаких советов. Тем более через прессу. У парня своя голова на плечах – он уже взрослый. Есть родители, близкие друзья. Неважно, какое решение он в итоге примет. Я всегда поддержу его как земляка. В любом случае у него будут какие-то весомые обстоятельства для того или иного выбора. Здесь должно быть только его решение.

– Серию в составе "Авангарда" отлично провел Сергей Шумаков, который перед сезоном заключил контракт с "Вашингтоном", но в итоге не удержался даже в "Херши" и зимой вернулся в КХЛ. Почему у него не получилось в США?

– Не получил шанса. Если возвращаться к моему ответу на ваш вопрос о Виталике Кравцове, то опять же – у каждого своя голова на плечах. Мы с Сергеем разговаривали во время его пребывания в системе "Вашингтона". Но это останется между нами. Шумаков решил уехать назад в Россию. Значит, счел, что так лучше для него самого и его семьи. Нужно уважать его решение.