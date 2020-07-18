Евгений Кузнецов: «Конечно, месяцы безо льда сказываются»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, как чувствует себя после возобновления командных тренировок.

— Жду такую же атмосферу, как у нас обычно бывает на выезде, когда мы живем как одна семья, — цитирует россиянина сайт НХЛ. — Надеюсь, эта атмосфера будет домашней. Но как я и сказал, главное внимание нужно обратить на еду. В этом может быть самое большое изменение, чем когда ты во время плей-офф живешь дома. Это очень важно во время плей-офф, что ты ешь. Но я верю, что нам обеспечат правильное питание. Потому что во время паузы в чемпионате у меня была и правильная, и неправильная еда.

Самое главное, что мы вернулись в хоккей после того, как четыре месяца сидели по домам. Это не может не радовать. Трудно ли набрать физическую форму? Вообще я привык к тому, что катаюсь летом. Сейчас чувствую себя хорошо. Конечно, месяцы безо льда сказываются. Но надеюсь, что все будет нормально.

Верю, что все из нас были и остаются профессионалами. Я верю в наш коллектив. Все ребята хорошо работали даже в домашнем тренажерном зале. Они будут готовы к плей-офф. Все понимают, что мы подходим к очень важному моменту. Думаю, что мы все сможем набрать хорошую форму.