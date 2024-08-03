Кузнецов о проблемах со здоровьем: «Спал по два часа. Жаловался, а мне никто особо не верил»
Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со здоровьем во времена выступлений в НХЛ.
— Задам неприятный вопрос. У тебя были известные проблемы в Северной Америке, они не перенесутся в Россию?
— Нет. Надеюсь на это. Есть разные нюансы, почему некоторые моменты происходят в жизни. Один из них — мотивация и понимание того, какая ответственность на мне лежит. Одна ошибка может разочаровать много людей.
— Я не про историю, которая закончилась дисквалификацией, а про последнее (попадание в программу помощи хоккеистам НХЛ. — Прим. «СЭ»). Мне говорили, что были определенные проблемы со здоровьем, которые тебя мешали.
— Был ревматоидный артрит, я весь год пил таблетки, ставил уколы. Потом перестал пить, стало хорошо, у меня живот исчез, ничего не болело. Три месяца ничего не принимаю и чувствую себя великолепно, бегаю, качаюсь в зале. А тогда были сумасшедшие ограничения.
До этого вообще год не могли понять, почему я не могу спать — получалось только по два часа в сутки. Я не из тех, кто жалуется, — но приходилось, а мне никто особо не верил. Генеральный менеджер вообще не знал, что я весь год мучался.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
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|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
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|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|7
|Чикаго
|0
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|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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