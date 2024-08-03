Кузнецов о проблемах со здоровьем: «Спал по два часа. Жаловался, а мне никто особо не верил»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со здоровьем во времена выступлений в НХЛ.

— Задам неприятный вопрос. У тебя были известные проблемы в Северной Америке, они не перенесутся в Россию?

— Нет. Надеюсь на это. Есть разные нюансы, почему некоторые моменты происходят в жизни. Один из них — мотивация и понимание того, какая ответственность на мне лежит. Одна ошибка может разочаровать много людей.

— Я не про историю, которая закончилась дисквалификацией, а про последнее (попадание в программу помощи хоккеистам НХЛ. — Прим. «СЭ»). Мне говорили, что были определенные проблемы со здоровьем, которые тебя мешали.

— Был ревматоидный артрит, я весь год пил таблетки, ставил уколы. Потом перестал пить, стало хорошо, у меня живот исчез, ничего не болело. Три месяца ничего не принимаю и чувствую себя великолепно, бегаю, качаюсь в зале. А тогда были сумасшедшие ограничения.

До этого вообще год не могли понять, почему я не могу спать — получалось только по два часа в сутки. Я не из тех, кто жалуется, — но приходилось, а мне никто особо не верил. Генеральный менеджер вообще не знал, что я весь год мучался.