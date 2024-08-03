Кузнецов о хейтерах: «Близкие мне люди ждут моего провала в СКА. Это самое предательское»
Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга и том, что многие люди ждут его неудачи в КХЛ.
— Ты вернулся в Россию после десяти лет в НХЛ.
— Сейчас самое замечательное время приехать в Россию, пока еще не сильно старый, еще можно попытаться попылить. Мы с женой и детьми приехали в Питер, пробыли там три дня — и это такое счастье! Дети довольные, получают удовольствие. Наслаждение от жизни появилось. Не то чтобы это глоток воздуха — скорее я выдохнул.
— Надеюсь, в КХЛ будешь нас постоянно чем-то радовать.
— Обещать не буду, посмотрим. Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я обосрался. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им. Такая ситуация — это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно — затягивает, мотивирует. В хоккей то я не разучился играть. Это самое главное.
— В СКА к тебе могут обращаться за советом молодые, тот же Иван Демидов?
— Да. «Дядя Женя» меня назвал сразу назвал в первый день, я говорю ему — хорош уже. Я открытый человек. При этом советы я не любитель давать. Конечно, если что-то хоккейное спросит — подскажу. Но подходить к молодым и говорить им что-то — это для меня некомфортно. Сам не любил, когда мне на уши лапшу вешали. Правда, прошло десять лет, и я понял, что это все было правдой. Осознание приходит намного позже. Не знаю, готов ли я что-то говорить молодым, чтобы они меня ненавидели ближайшие пару лет, а потом когда-то сказали — «да, он правда красавчик».
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
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|1
|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
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|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|4.10
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Баффало – Нью-Джерси
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