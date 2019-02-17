Евгений Кузнецов: "Когда плохо играю, не могу людям в глаза смотреть"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что для него важно выкладываться по максимуму в каждой игре. По словам форварда, для этого нужно иметь психологическую уверенность.

– После паузы на Матч звезд на лед словно вернулся Кузнецов из прошлогоднего Кубка Стэнли – недаром НХЛ признала вас лучшим игроком недели. А до All-Star Game вас даже собственный генеральный менеджер Брайан Маклеллан корректно покритиковал. В чем было дело? Не в последствиях ли ноябрьского сотрясения мозга?

– Генеральный менеджер вообще говорит, что я должен быть лучше Макдэвида! (Улыбается.) Раз говорит – значит, что-то видит, правильно? А что было… Вот сравниваю то, как мы играем сейчас, с октябрем-ноябрем. Теперь и моменты есть, и голы залетают. А тогда бывали случаи, когда по два раза за игру "один в ноль" выходишь, – и не заходит шайба никак. Появляется психологическая неуверенность. Я это к тому, что один момент, один гол могут изменить многое. Есть люди, которые на этом ломаются – а есть те, кто ждут, ждут этого момента и рано или поздно его дожидаются.

Я, когда плохо играю, не могу людям в глаза смотреть. На тебя надеются, а ты… Главное же, понимаю, как могу играть в хоккей. И когда не получается и команда уступает – я не из тех людей, который думает так: "Зарплата есть – я сыт и спокоен". Все равно хочется прийти после игры, чтобы можно было в глаза друг другу смотреть.

А сотрясение у меня в первый раз было. Десять дней вообще ничего не делал. Казалось бы, когда здоров, думаешь: вот бы пару дней не тренироваться! Но тут после пропуска вышел позаниматься – ноги вялые, чувствуешь себя не в своей тарелке. Когда же тренировок побольше – вроде и усталый, а сил прибавляется. Так что если последствия были, то именно в этом смысле. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Кузнецова - скоро в "СЭ"