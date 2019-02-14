Евгений Кузнецов: "Иногда эмоции уже неоткуда черпать"

Обладатель и лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру рассказал о том, как спортсмены мотивируют себя после достижения больших целей.

– Насколько сложно было после достижения главной цели мотивировать себя на новый сезон?

– Мотивировать особо-то и не надо, – ответил Кузнецов. – Просто смотришь на людей, которые три, четыре Кубка Стэнли выиграли – вот и вся мотивация. Когда ты что-то новое в жизни попробовал, и тебе понравилось – ты же идешь в магазин и покупаешь это снова. Или родился ребенок, ты понял, какая эта радость – и хочешь еще детей. Так и с Кубком Стэнли. Чем больше побеждаешь – тем сильнее голоден до новых побед.

А то, что у нас была серия поражений – тут не в мотивации дело. Просто сидишь в раздевалке и думаешь: слушайте, мы уже полтора года в хоккей почти без перерыва играем. Эмоционально иногда тяжело приходить и на сто процентов на тренировке отдаваться. Эмоции уже неоткуда черпать. И поэтому иногда хорошо, когда случается что-то негативное, и ты проигрываешь. (Игорь Рабинер)

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