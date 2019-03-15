Евгений Кузнецов: "Хоккей пошел "тыр-пыр", тыкаем-бегаем куда-то"

После победы над "Филадельфией" (5:2) российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов дал интервью корреспонденту "СЭ" Ирине Луценко из Филадельфии.

– "Филадельфию" отделяет от плей-офф пять очков, поэтому мы знали, что третий период будет тяжелый, – заявил Кузнецов. – Ситуация гнала их вперед, чтобы атаковать. Удаления смазали наше большинство, и им дали шансы в большинстве. Всю игру ведем, а в конце даем соперникам шансы – это надо исправлять.

– Напряжение чувствовалось в вашей команде?

– Мы, наоборот, позитивно всегда играем. Наверное, давление было выше у них из-за пяти очков до зоны "уайлд-кард". Три матча, которые мы играем против "Флайерз" за 17 дней, для них многое решают. Заберем мы все шесть очков, поставим их в сложную ситуацию.

– Как вы себя мотивируете на игру?

– С мотивацией в последнее время тяжеловато, если честно (смеется). Хоккей пошел "тыр-пыр", тыкаем-бегаем куда-то, поиграть не получается. Все потому, что конец сезона. Каждое очко на вес золота – и свое и чужое. От этого игра скомканная получается, поэтому не так весело смотреть хоккей со стороны, но для нас такие матчи тоже нужно уметь играть.

– Тренер ругался после поражения от "Питтсбурга"?

– Вели 2:0, пропустили ненужные голы. В таких матчах упущенную инициативу сложно вернуться. Один гол отыграли, "шесть на пять" были моменты. Ошибки возникают в каждом матче, но тренеры четко показывают, как нужно правильно сыграть. (Ирина Луценко)

В этом сезоне Евгений Кузнецов провел за "Вашингтон" 65 матчей, в которых набрал 62 очка (18 голов + 44 результативные передачи)

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