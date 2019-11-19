Евгений Кузнецов: «Гусев попал в НХЛ во времена сумбурного хоккея»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов выразил свое мнение по поводу выступления Никиты Гусева в «Нью-Джерси». Форвард дебютировал в НХЛ в этом сезоне и отметился 7 (5+2) очками в 16 играх.

— Вопрос в ту же тему про Никиту Гусева. Почему такому сверхкреативному хоккеисту не удается показать себя в НХЛ? На чемпионате мира он был одним из лучших.

— Здесь все просто: наш хоккей, хоккей на чемпионате мира и в НХЛ — три разных планеты. Не так просто с одной планеты на другую переехать и заиграть. Нужно понять, что хочет тренер от тебя. Все это занимает немало времени. Никите сейчас нужно держаться, терпеть. Думаю, скоро он поймет, как здесь все устроено. Плюс для него непросто, что он попал сюда во времена сумбурного хоккея. Как раз то, о чем мы говорим — «как курица без головы». За это народ цепляется, одна ошибка здесь стоит очень дорого. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Евгения Кузнецова — здесь