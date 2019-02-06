Евгений Кузнецов: "Это были просто сумасшедшие две недели, когда Овечкин не бил рекордов"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что его партнер по команде Александр Овечкин добился потрясающего результата. Капитан команды стал единоличным лидером по количеству очков в НХЛ среди всех россиян. Он набрал 1180-е очко, побив рекорд Сергея Федорова.

– Это огромное достижение для него. Это были просто сумасшедшие две недели, когда он не бил каких-либо рекордов, – приводит слова Кузнецова корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Я пытался дважды попасть по шайбе, но промахнулся. Видимо, я не очень хороший бейсболист. Надо больше тренироваться в этом компоненте. Хорошо, что я промазал? Видите, это хоккейные боги. Наверняка это они.