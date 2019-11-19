Евгений Кузнецов: «Джону Карлсону о Карлсоне не рассказывали. Мы только матершинные слова учим»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметил успехи Джона Карлсона в нынешнем сезоне. Форвард сейчас — лучший бомбардир команды с 32 (8+24) очками.

— Сейчас в «Вашингтоне» лучший бомбардир — не вы, не Овечкин, а Джон Карлсон. Как так получилось? Он же защитник.

— Для нас это неудивительно. Это такой хоккеист, который постоянно ведет атаку. Мы много разыгрываем шайбу через него. Он очень большая часть команды. Может быть, всех удивляет, что защитник набирает столько очков, но для нас это нормальные вещи. Карлсон — сильный игрок, один из лучших защитников в лиге.

— Рассказывали ему про литературного персонажа Карлсона?

— Не рассказывал (улыбается). Думаю, вряд ли он знает. Мы только матершинные слова учим. Зачем рассказывать про хорошие вещи? (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Евгения Кузнецова — здесь