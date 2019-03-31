Евгений Кузнецов: "Бросок, который совершил Овечкин, очень тяжело остановить. Даже Василевскому"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Тампа-Бэй" в регулярном чемпионате НХЛ (6:3) отметил эффектный гол капитана команды Александра Овечкина. Российский форвард сделал дубль, вторую шайбу он забросил в большинстве, попав в девятку ворот Андрея Василевского.

- У Овечкина, наверное, не очень получался бросок во время игры, а тут он поднялся повыше и очень хорошо попал в "девятку", - сказал Кузнецов. - Думаю, что такие броски очень тяжело останавливать. Даже для Васи (Андрея Василевского), который в этом году здорово играет, без ошибок. (Игорь Рабинер)

Как Овечкин снова выбил 50 голов. Репортаж Рабинера – о новой битве "Тампы" и "Вашингтона"