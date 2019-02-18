Евгений Кузенцов: "Бывают такие дни - чувствуешь, как будто к Месси прикоснулся"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что в некторые дни у него получается все. Такие матчи форвард сравнил с игрой Лионеля Месси за "Барселону".

– Иногда смотришь такой матч, какой у вас получился дома с "Лос-Анджелесом", когда вы сделали 2+2, – и ощущение, что вам подвластно вообще все.

– Бывают такие дни. Но их порой приходится ждать долго. И в один момент чувствуешь, как будто к Месси прикоснулся. Все звезды сошлись.

– Где вы, кстати, с Месси фотографировались?

– У нас есть, если можно так выразиться, "проездной билет" на футбольный стадион в Вашингтоне, куда каждое лето приезжает то "Барселона", то сборная Бразилии. Нам повезло по жизни – ведь попадаем не только на стадион, но и в раздевалку. Связи! (Смеется.)

– Овечкин сказал, что Месси не говорит по-английски, и пообщаться с ним поэтому не удалось…

– Да что я ему скажу? Для латиноамериканцев Месси – это как икона Девы Марии. Я тоже увидел его, не знал – дотронуться можно или нет. Если бы подольше подержался – может, "Лос-Анджелесу" и третий гол в пустые ворота забил бы! (Улыбается.)

– Судя по обмену футболки Месси на свитер Овечкина, Лео знал, кто вы такие.

– Да, им там все объясняют. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Евгения Кузнецова