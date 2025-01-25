Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:56

Кафельников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал погоню российского форвард «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников в социальной сети.

39-летний Овечкин в пятницу, 24 января, забил в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 19 шайб. У Овечкина 875 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру, а у Гретцки — 894.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 875-го гола Александра
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Евгений Кафельников
Читайте также
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Популярное видео
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Уэйн всегда поддерживал гонку Ови». Овечкин: 20 голов до рекорда и новая история про клюшку Гретцки
Крикунов считает, что голы в пустые ворота не обесценят возможный рекорд Овечкина в НХЛ
Карбери — о голе Овечкина в пустые ворота: «Это было немного сложнее. Хорошо, что он попал»
Карбери: «Гретцки поддерживает Овечкина в его стремлении побить его рекорд»
Бобби Кларк: «Кто бы мог подумать, что рекорд Гретцки когда-то будет побит?»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тони Деанджело подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
25.01 03:30
Чикаго – Тампа-Бэй
 - : -
25.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
25.01 04:00
Виннипег – Юта
 - : -
25.01 04:00
Даллас – Вегас
 - : -
25.01 21:00
Бостон – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости