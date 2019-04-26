Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов считает, что НХЛ несправедливо поступает с защитником Вячеславом Войновым. Игрок в прошлом сезоне покинул СКА и изъявил желание вернуться в НХЛ. Лига не сняла с него временное отстранение, которое наложила в 2016 году по обвинению в домашнем насилии. Недавно отстранение было продлено еще на сезон.

– Как вам то, что происходит с Войновым? В 29 лет пропустить целый сезон – это серьезно.

– Да. Общаюсь со Славой. И, считаю, то, что делают с ним, – неправильно. Мне был хотелось, чтобы ситуация с ним поскорее разрешилась хоть в какую-то сторону. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Дадонова