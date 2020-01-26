Евгений Дадонов: «Панарин может побороться за победу в гонке бомбардиров»

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов поделился впечатлением от последних успехов команды и перспектив на будущее. Также он выразил мнение, что его сотечественник из «Рейнджерс» Артемий Панарин может побороться за лидерство в гонке бомбардиров. На счету россиянина 68 (26+42) очков, лидирует Коннор Макдэвид (76 очков).

— Главное, что команда побеждает, за очками не гонимся, — цитирует Teamrussia Дадонова.

— Артемий Панарин сейчас на пятом месте в бомбардирской гонке с 68 очками. На ваш взгляд, есть ли у него шансы выиграть ее?

— У него есть все составляющие для этого. Главное, чтобы удача была на его стороне, без травм шел, а так все данные побороться за первое место в гонке бомбардиров у него есть.

— По окончании нынешнего сезона у вас заканчивается трехлетний контракт с «Пантерз». Думали ли уже о том, останетесь ли во Флориде или становиться свободным агентом?

— На самом деле на данный момент нет никаких разговоров на эту тему, поэтому стараюсь не думать об этом. Если будет о чем говорить, будем думать, а так все мысли, чтобы хорошо закончить регулярный чемпионат и попасть в плей-офф.

— А вам и вашей семье Флорида и климат в этом штате по душе?

— Конечно, нравится! Погода отличная, с детьми удобно. Повторюсь, мы в таком бизнесе, что ты как игрок никогда не знаешь, что будет. Придет следующий год, а там видно будет.

— В рядах «Флориды» в межсезонье произошли некоторые изменения: тренером стал Джоэль Кенневилль, российский вратарь Сергей Бобровский подписал контракт с «Пантерз»... Как изменилась команда с появлением обоих?

— Конечно, поменялись требования тренерского штаба, сильно изменилась сама система, ведь тренер очень опытный — три Кубка Стэнли выиграл. Но все ему доверяют, стараются прислушиваться к тому, что он говорит. С появлением же Сергея Боровского появился шанс лишний раз по-русски поговорить, что тоже никогда не помешает (улыбается). С Бобом у команды появилась уверенность, ведь с нами такой хороший вратарь.

— Удивлены ли были тому приему, с которым приняли вашего тренера во время матча Чикаго?

— На самом деле мы ожидали, что что-то будет, ведь в Чикаго он провел немаловажную часть своей тренерской карьеры, хорошие времена для него были с «Блэкхокс», поэтому здесь все его любят и уважают.