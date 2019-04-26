Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов впечатлен статистикой форварда "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова. Россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 (41+87) очков в 82 играх.

– Статистика Кучерова поражает, - сказал Дадонов. - Очень рад и горд, что он русский! Наверное, он много работает, - сказал Дадонов. - Поэтому и превратился из игрока, выбранного в конце второго раунда, в лучшего бомбардира лиги. Многие клубы наверняка сейчас жалеют, что его не взяли. А может, то их решение Никиту как раз стимулировало больше работать и двигаться вперед.

– Конкуренты за "Харт Трофи" у него, по-вашему, есть?

– Конечно, всякое может быть, но я бы отдал приз MVP сезона только ему. Для меня он – номер один. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Дадонова