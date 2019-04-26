Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов рассказал, что до последнего надеялся, что НХЛ сделает паузу в сезоне и отпустит игроков на Олимпиаду-2018. Игрок вернулся из СКА во "Флориду" в начале сезона-2017/18 и упустил шанс принять участие в хоккейном турнире Игр-2018 в Пхенчхане, который сборная России выиграла.

- До последнего верил, что энхаэловцы поедут на Олимпиаду, - сказал Дадонов. - Не мог представить себе, что возможно обратное. Кажется, в конце августа было объявлено окончательное решение, и вот до этого момента думал, что все-таки НХЛ будет в Пхенчхане. Потому что перед Сочи тоже были такие разговоры, но все закончилось хорошо. И тут мне казалось, что в последний момент уладится. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Дадонова