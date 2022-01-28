Эвандер Кейн прокомментировал слухи о конфликте с другими игроками «Сан-Хосе»

Нападающий Эвандер Кейн, который недавно подписал контракт с «Эдмонтоном», прокомментировал слухи о конфликте с игроками «Сан-Хосе», когда он выступал за команду.

Канадец отметил, что он действительно общался не со всеми игроками. Но он также подчеркнул, что делать эту информацию достоянием общественности — это «плохой пример», сообщает журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн.

Летом появлялась информация, что некоторые игроки «Сан-Хосе» не хотят продлевать контракт с клубом, если Кейн останется в команде.

В октябре НХЛ дисквалифицировала канадца на 21 матч за нарушение COVID-протокола. Хоккеист подозревался в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. В январе «Сан-Хосе Шаркс», у которого с Кейном был семилетний контракт, выставил игрока на драфт отказов за «нарушение стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ», после чего договор с игроком был расторгнут.