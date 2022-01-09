Эвандер Кейн постарается доказать, что «Сан-Хосе» неправомерно хочет расторгнуть с ним контракт
16:06
Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал жалобу и попытается доказать, что его контракт будет расторгнут неправомерно, утверждает The Score.
Игрок был выставлен на безусловный драфт отказов с намерением расторгнуть контракт.
Клуб считает нарушением поездку игрока в Ванкувер при наличии положительного теста на коронавирус. Еще одна претензия — несвоевременное возвращение в расположение фарма «Шаркс» в АХЛ после пребывания в ковид-протоколе.
Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.
Кэпхит Кейна составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю