Эвандер Кейн перенес операцию на бедре и пропустит около полугода

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн успешно перенес операцию на бедре, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний канадец будет восстанавливаться от пяти до шести месяцев.

В сезоне-2023/24 Кейн набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 8 (4+4) очков в 20 играх Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне форвард играл с травмами обеих приводящих мышц бедра, двумя разрывами мышц живота и двумя грыжами.