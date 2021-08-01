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Tokyo 2020
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Эвандер Кейн ответил на обвинения в ставках на матчи своей команды

15:55
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
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Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн ответил на обвинения жены, которая сообщила, что хоккеист делал ставки на матчи своей команды.

«К сожалению, я хотел бы обратиться к совершенно ложным обвинениям, выдвинутым против меня моей будущей бывшей женой. Даже вопреки советам моей юридической команды я твердо чувствую, что общественность и болельщики слышат это непосредственно от меня.

Я никогда не играл/не ставил на хоккей, никогда не играл/не ставил на игру с Акулами, никогда не играл/не ставил ни на одну из своих игр и никогда не делал ставки на свою игру.

Факты таковы, что лично я провел свой лучший сезон в карьере в прошлом году и был самым последовательным в течение любого сезона, я горжусь этим. Я люблю играть в хоккей и никогда бы не сделал ничего из того, что было заявлено. Я с нетерпением жду полного сотрудничества с расследованием лиги, чтобы мое имя было очищено. С нетерпением жду предстоящего сезона», — написал Кейн в Twitter.

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Иван Шитик все материалы автора

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