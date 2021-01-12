Эвандер Кейн объявил себя банкротом

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн объявил о своем банкротстве, информирует The Athletic. Его долг составляет 26,8 миллиона долларов. При этом его активы составляют примерно 10,2 миллиона. В основном это три дома. Как отмечается, игрок может пропустить предстоящий сезон.

29-летний канадец подал заявление в федеральный суд по делам о банкротстве. В нем он указал, что его доход является отрицательным (- 91 131 долларов в месяц). При этом за последние 12 месяцев хоккеист потерял на азартных играх 1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что банк Centennial Bank подал иск в суд на Кейна. С хоккеиста и его клуба хотят взыскать 8,3 миллиона долларов.

В сентябре 2018 года Кейн взял кредит в банке на сумму в 3,9 миллиона долларов на развитие бизнеса. В качестве гарантии платежеспособности он предоставил свой контракт с клубом. Ежемесячные выплаты по кредиту должен был производить клуб, удерживая нужную сумму из зарплаты хоккеиста. Однако с октября 2019 года банк перестал получать выплаты от клуба.

Напомним, что в 2018 году Кейн подписал семилетний контракт на сумму 49 миллионов долларов.

В прошлом сезоне он провел 64 матча, в которых набрал 47 (26+21) очков.