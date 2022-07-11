Эвандер Кейн не может договориться о новом контракте с «Эдмонтоном»

Нападающий Эвандер Кейн провел встречу с руководством «Эдмонтона». Однако стороны не смогли договориться о новом контракте, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Игрок планирует выйти на рынок свободных агентов.

Напомним, что прошлый сезон Кейн начинал в «Сан-Хосе», но клуб расторг с ним контракт после нескольких случаев нарушения ковидного протокола, в том числе подделки справки о вакцинации.

После этого «Ойлерз» заключили контракт с 30-летним канадцем до конца сезона. В регулярном чемпионате он набрал 39 (22/+17) очков в 43 матчах. В плей-офф на его счету 13 голов и 4 результативные передачи в 15 встречах.