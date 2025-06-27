Хоккей
27 июня, 06:50

Кейн: «Я просто очень рад быть игроком «Ванкувера»

Павел Лопатко

Нападающий Эвандер Кейн прокомментировал свой переход из «Эдмонтона» в «Ванкувер».

«Я думаю, для меня это хорошая возможность поиграть дома перед своей семьей. «Эдмонтон» работал со мной так, что я попал в место, где хотел быть, и я думаю, что это хорошо подошло бы моей семье. Было мило с их стороны, и я просто очень рад быть игроком «Ванкувера».

Очевидно, что в прошлом сезоне я столкнулся с множеством разных сложных проблем, и возможность привести свое тело в порядок, перенести все операции, которые у меня были, и вернуться к стопроцентной форме была для меня приятной перезагрузкой. Очевидно, что пропустить целый год и попасть в плей-офф всегда непросто, но, знаете, я опирался на свой опыт, думая о том, что буду чувствовать себя намного лучше на льду и смогу внести свой позитивный вклад. И, знаете, я счастлив, что смог это сделать. И я думаю, что для меня отдых и восстановление здоровья позволили немного повернуть время вспять, на мой взгляд. И я надеюсь, что это отразится и на льду.

«Эдмонтон» был великолепен. «Эдмонтон» привел меня в свою организацию и, как я уже говорил ранее, принял меня, и город влюбился в меня, и я в некотором роде влюбился в этот город, и мы тоже добились большого успеха. Так что это был отличный опыт, и я надеюсь, что он продолжится здесь, в Ванкувере, по возвращении домой», — цитирует 33-летнего канадца пресс-служба «Ванкувера».

Регулярный чемпионат в сезоне-2024/25 Кейн пропустил из-за травмы. В плей-офф он сыграл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету нападающего 930 матчей и 617 (326+291) очков.

Эвандер Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
