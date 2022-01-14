Эвандер Кейн готов подписать контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий Эвандер Кейн готов подписать контракт с «Эдмонтоном». Кэпхит договора составить 1,5 миллиона долларов, сообщает журналист Шон Симпсон.

Однако пока стороны не могут заключить соглашение, так как продолжается разбирательство между лигой, профсоюзом игроков и бывшим клубом Кейна «Сан-Хосе».

Стороны изучают правомерность расторжения контракта клубом контракта с вингером.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.