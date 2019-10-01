Эвандер Кейн дисквалифицирован и потеряет 112 тысяч долларов

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн получил трехматчевую дисквалификацию без выплаты заработной платы. Нападающий был наказан за «физическое воздействие на арбитра» в предсезонном матче против «Вегаса» (1:5), сообщает официальный сайт НХЛ.

Исходя из его среднегодовой зарплаты, Кейн потеряет 112?903 доллара. Деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам.

Evander Kane gets ejected in his last preseason game for «abuse of officials.» pic.twitter.com/OAKcqPWf2I — Brady Trettenero (@BradyTrett) September 30, 2019

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