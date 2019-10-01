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Эвандер Кейн дисквалифицирован и потеряет 112 тысяч долларов

21:22
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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн получил трехматчевую дисквалификацию без выплаты заработной платы. Нападающий был наказан за «физическое воздействие на арбитра» в предсезонном матче против «Вегаса» (1:5), сообщает официальный сайт НХЛ.

Исходя из его среднегодовой зарплаты, Кейн потеряет 112?903 доллара. Деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам.

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