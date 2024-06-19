Бушар сделал 26-й голевой пас в Кубке Стэнли-2024 — это рекорд среди защитников

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар сделал 26 результативных передач в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

24-летний канадец трижды ассистировал партнерам по команде в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (5:3).

Бушар установил новый рекорд для защитников по количеству результативных передач в одном сезоне плей-офф. Предыдущий лучший результат установил Пол Коффи («Эдмонтон») в 1985 году — 25 голевых пасов.

В этом сезоне Кубка Стэнли Бушар набрал 32 (6+26) очка в 23 матчах.