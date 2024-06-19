Бушар стал шестым защитником в истории НХЛ с тремя очками в матче финала при угрозе вылета

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар отдал 3 голевые передачи в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3).

24-летний канадец стал шестым защитником в истории НХЛ, набравшим три очка в матче финала плей-офф при угрозе вылета.

Ранее такой результат показали Брэд Максвелл (4 очка в Кубке Стэнли-1981), Уолли Становски (4 очка в Кубке Стэнли-1942), Адам Фут (3 очка в Кубке Стэнли-2001), Бобби Орр (3 очка в 1974-м) и Даг Харви (3 очка в 1955-м).