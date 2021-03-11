«Этот парень просто безумен!» Болельщики «Миннесоты» восхищены игрой Капризова

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд клуба, став первым новичком в истории «Уайлд», набравшим 20 очков в дебютном сезоне в НХЛ.

23-летний россиянин стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3). На его счету 20 (7+13) очков в 24 матчах за «Миннесоту».

Болельщики «Миннесоты» восхищены дебютным сезоном Капризова в лиге.

Noah Kirkland: «Только попробуйте сказать, что Капризов не должен получить «Колдер Трофи», потому что до этого играл в КХЛ шесть лет».

Logan Olsen: «Если Капризов не выиграет «Колдер», то я очень сильно разозлюсь»

Ron Haggstrom: «Фанаты «Миннесоты», сможете вспомнить хоть одного игрока за всю историю клуба, который видел бы площадку так же, как Капризов?»

Maddie: «Можно не любить Капризова, но нельзя отрицать, что «Миннесота» сейчас очень хороша»

Connor 779 : «Капризов меняет культуру всей «Миннесоты».

Hideki Nishida: «Почему бы телевизионщикам не установить отдельную камеру и следить за Капризовым, чтобы не упустить все самое интересное?»

Front Row Sports: «Может, НХЛ интересна немногим, но этот парень из «Миннесоты», Кирилл Капризов, просто безумен!»

Jeremy84727: «Миннесоте» нужен еще один звездный форвард в пару к Капризову, тогда эта команда станет претендентом на Кубок Стэнли".