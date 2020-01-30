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«Это потрясающий навык». Тренер «Далласа» впечатлен скоростью Гурьянова

11:08

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отметил скоростные качества российского форварда Дениса Гурьянова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5). Россиянин в первом периоде отметился заброшенной шайбой после скоростного прохода.

— Он может играть на топ-скорости, — цитирует официальный сайт НХЛ Боунесса. — Многие парни с подобной скоростью вынуждены тормозить, чтобы совершить обводку или бросок. Денису это не нужно, и это потрясающий навык.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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