«Это потрясающий навык». Тренер «Далласа» впечатлен скоростью Гурьянова

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отметил скоростные качества российского форварда Дениса Гурьянова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5). Россиянин в первом периоде отметился заброшенной шайбой после скоростного прохода.

— Он может играть на топ-скорости, — цитирует официальный сайт НХЛ Боунесса. — Многие парни с подобной скоростью вынуждены тормозить, чтобы совершить обводку или бросок. Денису это не нужно, и это потрясающий навык.