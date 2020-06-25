«Это потому что он русский?» В Северной Америке недовольны отсутствием Могильного в Зале славы НХЛ

Накануне официальный Twitter Зала славы НХЛ объявил имена своих новых членов. В их число вошли хоккеисты Мариан Хосса, Джером Игинла, Кевин Лоу и Даг Уилсон, хоккеистка Ким Сен-Пьер, а также генменеджер Кен Холланд. Пользователи Reddit прокомментировали это событие, акцентировав внимание на отсутствие в списке Александра Могильного.

— Зал славы и НХЛ в целом очень предвзято относятся к российским игрокам. Вероятно, это восходит к эпохе холодной войны, но все еще существует глубокая неприязнь к русским. Евгения Малкина вычеркнули из списка 100 лучших игроков НХЛ, потому что он не был старым добрым канадцем

— Тот факт, что Кевин Лоу появился раньше, чем Альфредссон, Могильный, Бриндамор, Лехтонен и Флери, чертовски смешон.

— Могильный — мой любимый игрок всех времен. Я действительно думал, что это будет его год. Я опустошен.

— Я не понимаю, почему его продолжают оскорблять. Это потому что он русский?

— Нужна команда лучших адвокатов в области криминальной защиты, чтобы объяснить, почему Кевин Лоу в Зале славы.

— Я чувствую, что этот год в порядке, кроме Кевина Лоу. Как, черт возьми, игрок, который был в топ-10 в голосовании на «Норрис Трофи» четыре раза и однажды финишировал на пятом месте, может быть сильнее, чем Алекс Могильный, Владимир Петров, Борис Михайлов, Анатолий Фирсов, Хельмут Балдерис или даже Кит Ткачак? Ткачак, по крайней мере, возглавлял снайперскую гонку.

— Лоу в Зале Славы, потому что Гретцки провел последние полдесятилетия, ноя об этом. И хоккейный мир должен делать то, что говорит Уэйн Гретцки!

Кевин Лоу — шестикратный обладатель Кубка Стэнли.