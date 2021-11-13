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«Это очень много значит для меня». Овечкин — о единоличном четвертом месте по голам в НХЛ

Овечкин прокомментировал выход на единоличное четвертое место по голам в НХЛ
06:40
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от 742-й заброшенной шайбы в НХЛ. Россиянин вышел на единоличное четвертое место по голам среди игроков лиги.

«Это очень много значит для меня. Когда начинаешь играть и переезжаешь в НХЛ, ты не думаешь о том, что сможешь оказаться на этом месте с такими именами. Это особый момент для меня», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл.

Для 36-летнего россиянина шайба в матче с «Коламбусом» (4:3) стала 12-й в этом сезоне и 742-й в лиге за всю карьеру. Он вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов, обойдя Бретта Халла. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика