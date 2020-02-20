«Это может быть опасно». Панарин объяснил, почему пока не знакомится с русскими в Нью-Йорке
13:55
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» об отличиях Нью-Йорка и Чикаго, а также объяснил, почему не знакомится с русскими людьми в США.
— Чем отличается Нью-Йорк от Чикаго?
— В Нью-Йорке больше русских, но мне сейчас не удается ни с кем познакомиться, потому что идет сезон. Сейчас нет времени на веселухи всякие. Если встречаешься с русскими, это может быть опасно (улыбается). Так что я сейчас домашний. Алиса рада.
— У вас появился дом в центре Нью-Йорка?
— В каком еще центре? Нам денег не хватит в центре Нью-Йорка купить. Ну ладно, хватит. (Виктория Булахова)
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