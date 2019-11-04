НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Это мой хлеб». Кузнецов — об ассистах Вране

08:17
Теги:

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о двух результативных передачах на Якуба Врану в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:2). Врана в этой игре сделал хет-трик, а Кузнецов набрал два очка за ассисты.

— Это мой хлеб, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — Я вижу, что он открыт, и если у вас есть парень, который настолько в ударе, он сделает то, что нужно.

В активе Якуба Враны пять голов в последних двух играх и девять в нынешнем сезоне.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир