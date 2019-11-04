Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о двух результативных передачах на Якуба Врану в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:2). Врана в этой игре сделал хет-трик, а Кузнецов набрал два очка за ассисты.

— Это мой хлеб, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — Я вижу, что он открыт, и если у вас есть парень, который настолько в ударе, он сделает то, что нужно.

В активе Якуба Враны пять голов в последних двух играх и девять в нынешнем сезоне.

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