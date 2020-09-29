Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман после победы над «Далласом» в финале Кубка Стэнли рассказал о своих эмоциях от завоевания долгожданного трофея. 29-летний швед получил приз самому ценному игроку плей-офф, он набрал 22 (10+12) очка.

Это лучший момент в нашей хоккейной жизни, — цитирует сайт НХЛ Хедмана. — Так много эмоций. Потребуются месяцы, чтобы осознать, что мы навсегда останемся чемпионами. Мы навсегда останемся на этом кубке. Это то, что ты представляешь себе всю жизнь.

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