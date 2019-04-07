"Это командная работа". Кучеров - о своем рекорде в НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров заявил, что всегда мечтал выступать в НХЛ. 25-летний россиянин добавил, что вся команда помогла ему набрать рекордное 128-е очко в матчах регулярного чемпионата и превзойти достижение Александра Могильного.

- Я всегда мечтал играть в НХЛ, - приводит слова Кучерова The Athletic. - Когда я вырос, то стал смотреть на youtube, как играют российские хоккеисты в США. Я был поклонником их таланта и любви к хоккею. Мой рекорд? Это особенный момент. Спасибо всей команде, которая помогла мне. Без них я бы точно не находился там, где сейчас. Это командная работа.

Напомним, в текущем сезоне Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков. "Тампа" заняла 1-е место в Восточной конференции и сыграет с "Коламбусом" в первой раунде плей-офф.

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